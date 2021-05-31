Контроль уровня парниковых газов в «РН-Пурнефтегазе» осуществляется с помощью беспилотного комплекса

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

Компания «РН-Пурнефтегаз», входящая в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть», начала использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для контроля уровня парниковых газов на объектах подготовки, переработки, транспортировки нефти и газа. Мониторинг ситуации проводится с помощью видеокамеры высокого разрешения и дистанционного лазерного сканера, установленных на беспилотных летательных аппаратах. В режиме реального времени также осуществляется обработка фотографий, составляется фотоплан и тепловая карта в случае выявления отклонений.

Мониторинг будет проводиться на 40 объектах подготовки, переработки и транспортировки нефти и газа. Эффективность контроля уровня парниковых газов беспилотниками в два раза выше, чем у пилотируемой авиации. Кроме того, использование БПЛА позволит проводить мониторинг на отдалённых, труднодоступных производственных площадках. За год планируется обследовать более 700 км трубопроводов.

Сохранение окружающей среды – неотъемлемая часть корпоративной культуры и деятельности НК «Роснефть». Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства.

«Роснефть» уделяет приоритетное внимание защите окружающей среды и промышленной безопасности. С 2019 года «Роснефть» реализует комплексную программу по сокращению выбросов парниковых газов. Расширение этой программы, а также внедрение инноваций - беспилотных летательных аппаратов, лазерных и тепловизионных приборов сканирования, ультразвуковых детекторов - последовательно способствуют минимизации воздействия на окружающую среду.