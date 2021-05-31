Между Губкинским и Пурпе может появиться велодорожка Фото: pixabay.com

Жители Губкинского продолжают выдвигать инициативы в рамках проекта «Уютный Ямал». По их мнению, в городе нужен памятник медикам, пешеходные дорожки в 9-м микрорайоне, «Аллея спортивной славы» и площадка для молодежи в 7-м микрорайоне. Также есть идеи по поводу футбольного поля в 14-м микрорайоне и велодорожки между Губкинским и Пурпе.

Напоминаем, что подать заявку на участие можно до 15 июня. Есть два варианта: на портале «Живем на Севере» или в проектном офисе «Уютный Ямал», расположенном в ДК «Нефтяник».

В начале сентября пройдет общегородское голосование, на котором станет известно, какие проекты будут реализованы в следующем году.

Отметим, что благодаря горожанам, принявшим участие в проекте, в Губкинском появились проезды в 6-м микрорайоне и на дачи, памятник пограничникам, спортивная площадка с футбольным полем в 9-м микрорайоне, арт-объект «Дама с собачкой» и многое другое.