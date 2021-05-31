В Тарко-Сале высадили 250 деревьев

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале прошли сразу две акции: «Зеленая весна» и «Сад памяти». Неравнодушные горожане и сотрудники предприятий вышли на улицы, чтобы высадить деревья. В итоге в городе появились 250 молодых саженцев.

Так, коллектив компании «НОВАТЭК-ТСНГ» облагородил территорию возле детсада «Брусничка» - на площади более 500 квадратов удобрили землю торфом, посеяли газонную траву и высадили 100 саженцев.

Параллельно сотрудники Таркосалинского лесничества заложили новый парк в районе озера Окуневого, высадив 150 саженцев хвойных и лиственных деревьев.

Кроме того, с городских улиц убрали почти 500 кубов мусора, для этого использовали 12 самосвалов и 10 погрузчиков.

Отметим, что в этом году акция вышла за границы многоэтажных застроек: в порядок привели частный сектор и территории дачных кооперативов. Далее в планах - проведение субботника на прибрежной линии реки Пур.