На Ямале началась сдача ЕГЭ по химии, литературе и географии

Знания по этим предметам продемонстрируют 740 учеников Фото: Ольга Крыльцова

У ямальских выпускников, планирующих поступление в ВУЗ, стартовал основной этап единого государственного экзамена. Он пройдет в 43 специальных пунктах. Сегодня, 31 мая, 740 учеников сдают химию, литературу и географию.

Напоминаем, что в этом году итоговая аттестация проходит в двух форматах: государственный выпускной экзамен (для тех, кто не планирует поступать в ВУЗ), единый государственный экзамен (для тех, кто планирует поступление).

- Самый массовый экзамен - это русский язык, его сдача обязательна для всех выпускников. Среди предметов по выбору наиболее популярна профильная математика, ее сдают более половины ямальских школьников. Также 40 процентов выбрали обществознание, а 20 процентов - физику. Растет интерес выпускников и к информатике. Впервые экзамен по этому предмету пройдет в компьютерной форме, - сообщила руководитель окружного департамента образования Марина Кравец.

Также глава ведомства отметила, что выпускники Ямала все больше выбирают инженерные специальности и профессии, связанные с информатикой.

Первичная обработка сданных работ пройдет в регионе, а затем материалы направят в Федеральный центр тестирования. Результаты первых экзаменов ожидаются не позднее 15 июня. Их можно узнать в образовательных организациях, местах подачи заявлений на ЕГЭ, через систему «Сетевой город. Образование», а также на официальном портале единого госэкзамена.

Основной срок проведения ЕГЭ определен с 31 мая по 25 июня. Следующий экзамен пройдет 3 и 4 июня по русскому языку.

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