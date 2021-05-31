Число заболевших коронавирусом на Ямале на 31 мая 2021 года увеличилось на 17 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Ольга Крыльцова

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 17 человек, с начала периода - 39 099.

Из общего числа болеющих 124 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 14 из них - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, 4 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 419 человек.

Также за сутки выявлено три новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 098.

В населенных пунктах Ямала произошло 14 заражений COVID-19 (за весь период - 33 001): Новый Уренгой - 4 (за весь период - 6 880), Ноябрьск - 4 (за весь период - 4 414), Пуровский район - 4 (за весь период - 3 391), Салехард - 2 (за весь период - 3 664).

За сутки в регионе провели 303 теста в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 629 512.

Излечились от коронавируса 23 человека, за весь период - 37 887.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 475 человек с COVID-19, из них 1 122 (13,2%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 5 071 917. Выздоровевших - 6 715, за весь период - 4 684 585. Умерших - 339, с начала периода - 121 501.