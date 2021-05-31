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Происшествия31 мая 2021 11:19

Полиция Салехарда задержала мошенника, промышлявшего на спортивных ставках

Сейчас он находится под стражей
Марина Прохорова
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Мошенник, обманувший салехардца на 57 тысяч рублей, задержан полицией

Мошенник, обманувший салехардца на 57 тысяч рублей, задержан полицией

Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Салехарда задержала молодого человека, который подозревается в серии мошенничеств. Все началось с того, что в отделение обратился мужчина, который потерял 57 тысяч рублей. Эти деньги он перевел аферисту, надеясь получить выигрыш со спортивных ставок.

- По данным следствия, потерпевший увидел на странице популярного блогера информацию о спортивных ставках. Заинтересовавшись предложением, он завязал переписку с неким человеком, который пояснил, что для участия необходимо внести депозит в пять тысяч рублей, что и было сделано. Через некоторое время потерпевшему пришло сообщение о том, что он выиграл крупную сумму денег, однако для их получения необходимо оплатить комиссию. В итоге мужчина совершил несколько банковских переводов на 57 тысяч рублей, но обещанный выигрыш так и не получил, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Преступником оказался 19-летний житель Краснодарского края. Сейчас он находится под стражей.

Криминал