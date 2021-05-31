В Новом Уренгое местный предприниматель задолжал сотрудникам пол миллиона Фото: Вера Зенина

В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело в отношении местного предпринимателя. Он подозревается в невыплате зарплаты свыше двух месяцев.

- По данным следствия, мужчина с июля 2020 года по март 2021 года, преследуя личные цели, не выплатил зарплату двум работникам предприятия, хотя имел такую возможность. Тем самым он задолжал сотрудникам около 500 тысяч рублей, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, которые помогут выявить все обстоятельства совершенного преступления.

Кроме того, устанавливается имущество должника, чтобы возместить образовавшуюся задолженность перед людьми.