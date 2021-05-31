На Ямал поступила первая партия вакцины «КовиВак»

Фото: правительство ЯНАО

На Ямал доставили 1 560 доз новой вакцины «КовиВак». Данное количество рассчитано на 780 человек. В скором времени вакцину распределят по муниципалитетам с соблюдением особого температурного режима (от +2 до +8 градусов).

- «КовиВак» - инактивированная цельновирионная вакцина от коронавируса. Препарат изготовлен по классической методике и содержит полноценный деактивированный вирус, а не отдельные его фрагменты. Это и является его отличительной особенностью от вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Иммунизация препаратом проходит в два этапа с интервалом в 14 дней, - рассказала главный внештатный эпидемиолог окружного департамента здравоохранения Людмила Волова.

Отметим, что на сегодняшний день в регионе вакцинировано 82 807 человек, из которых 65 914 полностью завершили вакцинацию.

Записаться на прививку можно дистанционно через портал «Госуслуг» или по телефону. Кстати, некоторые пункты вакцинации работают без предварительной записи. Подробную информацию о их расположении можно найти на портале ямалпривит.рф.