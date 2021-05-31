В Новом Уренгое расследуют уголовное дело о сокрытии налогов почти на сто миллионов Фото: Вера Зенина

В Новом Уренгое расследуют уголовное дело в отношении руководства коммерческой организации. Оно подозревается в сокрытии денег, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

- По данным следствия, в 2017 году руководство фирмы намеренно скрыло 161 миллион рублей, из которых свыше 97 миллионов - долг перед государством. При этом руководство достоверно знало о имеющейся задолженности, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Отметим, что сокрытие денег выявлено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ЯНАО.