Прокуратура Салехарда помогла молодой маме получить пособие на рождение ребенка

Прокуратура Салехарда помогла матери получить пособие в связи с рождением ребенка Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Салехарда помогла молодой маме получить выплату в связи с рождением первого ребенка. Женщина обратилась в ведомство с просьбой разобраться в необоснованном отказе со стороны городского департамента по труду и социальной защите населения.

- Установлено, что департамент нарушил порядок назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка. В установленный срок у женщины не запросили недостающие документы, что повлекло незаконный отказ в назначении пособия, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим прокурор внес в адрес департамента представление, которое рассмотрели и удовлетворили в короткие сроки. Кроме того, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.