В полумарафоне «ЗаБег.РФ» приняли участие более 400 ямальцев

Фото: правительство ЯНАО

В Салехарде прошел Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Несмотря на небольшой снег и ветер, в нем приняли участие 419 горожан.

Самыми востребованными дистанциями стали 1 и 5 километров: на них заявились 148 и 160 человек соответственно. Пробежать 10 километров решились 79 салехардцев. А 32 атлета проверили себя на полумарафонской дистанции в 21 километр.

Отметим, что мероприятие собрало салехардцев разных возрастов. Самому юному участнику шесть лет, а самому старшему - 73 года. Он преодолел дистанцию в 5 километров.

За счет взносов удалось собрать 165 100 рублей. Деньги будут направлены в ямальский благотворительный фонд «Ямине» для реабилитации детей с особенностями развития.