В Надыме автомобиль сбил подростка на пешеходном переходе

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Авария случилась 30 мая на ул. Комсомольская в Надыме.

- В 11:00 водитель «HONDA CR-V» сбил подростка, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетний получил различные травмы и был доставлен в больницу, - рассказали в окружной Госавтоинспекции.

Отметим, что за прошедшие сутки на ямальских дорогах произошло восемь аварий, а с начала года - 2 187, в которых десять человек погибли и 113 получили травмы, в том числе девять детей.