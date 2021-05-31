Салехарды выбрали название для экопарка

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде завершилось итоговое голосование за название для экопарка. Напоминаем, что оно стартовало в минувший понедельник, 24 мая, на официальной странице администрации города в соцсети Вконтакте.

Ранее был объявлен сбор названий, в ходе которого горожане предложили около 40 вариантов. В итоге были выбраны пять лучших: «Заря», «Тундра-Парк», «Ямал-Парк», «Северная Роща» и «Гуляй-Парк».

В итоге с небольшим отрывом лидировал вариант «Тундра-Парк» - 130 голосов. Далее идет «Ямал-Парк - 124 голоса, затем «Северная Роща» - 66 проголосовавших, «Заря» - 46 человек и «Гуляй-Парк» - 22 человека.

Напоминаем, что на территории экопарка планируется создать несколько детских игровых площадок, территории для активного отдыха и занятия спортом, велодорожки, ландшафтные площадки, арт-объекты, фуд-корт и мангальные зоны. Площадь экопарка будет составлять 62 гектара.