Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсетях

В Надыме прошел первый открытый рок-фестиваль «Культ!Ура!». Для его проведения был выбран спорткомплекса «Арктика», где собрались самые яркие, талантливые, творческие и активные люди.

- Под классику рока и рев моторов презентовали скейт-площадку, установленную по просьбам горожан. Были рады приветствовать музыкантов из Тазовского и Нового Уренгоя - ребята специально приехали для участия в нашем рок-фестивале, - рассказал глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

Также от отметил, что мероприятие подобного формата было долгожданным: в прошлом году его проведению помешала пандемия. Однако в этот раз все прошло как нельзя лучше. Горожане насладились живой музыкой и зрелищным выступлением скейтбордистов.