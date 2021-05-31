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Общество31 мая 2021 4:55

Погода на Ямале на 31 мая: пасмурно и до +8

Местами дожди
Марина Прохорова
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Погода на Ямале на 31 мая

Погода на Ямале на 31 мая

Фото: Вера Зенина

В понедельник, 31 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно. Днем +5, ночью +4. Ветер 7-13 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и дождь. Днем +6, ночью +3. Ветер 4-8 м/с.

Надым: пасмурно. Днем +8, ночью +2. Ветер 4-9 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно. Днем +5, ночью +2. Ветер 7-12 м/с.

Губкинский: пасмурно. Днем +8, ночью +4. Ветер 3-8 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно. Днем +8, ночью +3. Ветер 4-9 м/с.

Лабытнанги: пасмурно. Днем +5, ночью +4. Ветер 7-12 м/с.

Муравленко: пасмурно. Днем +7, ночью +4. Ветер 4-7 м/с.