Погода на Ямале на 31 мая: пасмурно и до +8

Погода на Ямале на 31 мая
Фото: Вера Зенина
В понедельник, 31 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно. Днем +5, ночью +4. Ветер 7-13 м/с.
Ноябрьск: пасмурно и дождь. Днем +6, ночью +3. Ветер 4-8 м/с.
Надым: пасмурно. Днем +8, ночью +2. Ветер 4-9 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно. Днем +5, ночью +2. Ветер 7-12 м/с.
Губкинский: пасмурно. Днем +8, ночью +4. Ветер 3-8 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно. Днем +8, ночью +3. Ветер 4-9 м/с.
Лабытнанги: пасмурно. Днем +5, ночью +4. Ветер 7-12 м/с.
Муравленко: пасмурно. Днем +7, ночью +4. Ветер 4-7 м/с.