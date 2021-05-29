В Новом Уренгое ремонтируют дорогу на улице Подшибякина. Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое продолжается ремонт улицы Подшибякина. Как сообщили в официальной группе городской администрации, дорожники завершили укладку выравнивающего слоя асфальта и взялись за верхний слой. Сейчас здесь работают два асфальтоукладочных комплекса.

Работникам предстоит привести в порядок обочину, установить бордюры и нанести разметку.

Напомним, что в 2021 году на ул. Подшибякина отремонтируют участок длиной в 1,4 километра.