В Ноябрьске электросети по ул. Высоцкого уберут под землю

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске продолжается капитальный ремонт ул. Высоцкого. Специалисты «Энерго-Газ-Ноябрьска» уже приступили к демонтажу воздушной линии электропередачи - электросети поместят под землю в кабеле.

В общей сложности заменят больше двух километров линий, причем не только на ремонтируемом участке, но и на улице Изыскателей (до ул. 40 лет Победы) и в сторону гаражного кооператива «Ханто-2». Также новые кабельные линии проложат от улицы Высоцкого по улице Советской до РП-5 (район дома №105).

- Замена воздушных линий на подземные обеспечивает надежность и безопасность электроснабжения потребителей. Коммуникации будут защищены от ветра, снега и ударов молнии. Кроме того, изменится и внешний облик улиц, они освободятся от громоздких металлических конструкций и пролетов с проводами, - рассказали в городской администрации.