Детские лагеря, в которых отдохнут юные ямальцы, проверили на безопасность

Фото: департамент молодежной политики и туризма ЯНАО

Директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин и руководитель направления организации детского отдыха Максим Артемов проверили оздоровительные лагеря Крыма и Краснодарского края, куда отправятся отдыхать юные ямальцы. Впереди еще базы Тюменской области.

Они встречаются с руководителями и педагогическим составом лагерей, проверяют базы на качество предоставляемых услуг, оснащенность и готовность принять детей с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований. Проверяющие проходят по всей территории лагерей и основным помещениям - столовая, спальные корпуса и медицинский блок, а также проверяют весь маршрут детей от заезда до расселения.

Особый акцент в проверке лагерей сделан на недавно принятые антитеррористические меры.

- Безопасность, комфорт и увлекательный досуг - это основы работы любого детского лагеря. Ежегодно мы уделяем особое внимание этим пунктам при выборе баз, практически все они - наши надежные и проверенные партнеры. Новый лагерь только один - «Криница». Все лагеря, которые мы посетили, готовы к приему детей, - сообщил Наиль Хайруллин.

Первые летние смены начинаются уже с 30 мая. В этом году за счет средств окружного бюджета в оздоровительных лагерях Крыма, Краснодарского края и юга Тюменской области отдохнут 6 300 юных ямальцев.