В больнице Антипаюты появился опытный врач-стоматолог

Фото: администрация Тазовского района

Врачебный штат Тазовской ЦРБ пополнился новым специалистом. В начале мая в Антипаютинскую участковую больницу прибыл опытный врач-стоматолог Тамара Титова. До этого медик работала в Архангельской области, а ее стаж по специальности - более 29 лет.

Отметим, что ранее в Антипаюте не было постоянного стоматолога. Жителям оказывали помощь врач-стоматолог и зубной врач мобильной медицинской бригады центральной районной больницы.

- Найти узких специалистов в отдаленные поселения непросто, поэтому появление своего врача-стоматолога - отличная новость для жителей села Антипаюта, - отметили в районной администрации.