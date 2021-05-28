Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсетях

В Новом Уренгое началось благоустройство мкр. Энтузиастов. Рабочие уже приступили к строительству внутриквартальных проездов между улицами Юбилейная и Ямальская.

- Наш губернатор Дмитрий Артюхов во время своей поездки по Ямалу, которая состоялась в августе прошлого года, посетил этот двор после обращения жителей. По итогам «Честного маршрута» было принято решение провести комплексное благоустройство территории, - напомнил глава города Андрей Воронов.

Сейчас на объекте ведутся демонтажные работы: разборка бортовых камней, старого асфальта и тротуаров. Строители заменят дорожное покрытие и уличное освещение, выполнят работы по устройству проездов и тротуаров, а также решат задачу по отводу воды из микрорайона.

Отметим, что проектом предусмотрено комплексное благоустройство микрорайона: озеленение, установка новых спортивных и детских площадок, стоянки для автомобилей, дог-боксы, площадки под ТБО. Общая площадь территории - более 20 тысяч квадратных метров.