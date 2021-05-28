В Лабытнанги почти 90 семей переедут из авариек в новые квартиры

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

Глава Лабытнанги Марина Трескова провела совещание на стройплощадке жилых домов в границах улиц Первомайская-Заполярная-Октябрьская-Новая.

- Обсудили с подрядчиком возможность ввода в эксплуатацию жилого дома в этом году. Речь идет о 4-этажном здании общей площадью 5,6 тысяч квадратных метров. Сюда должны переехать 87 лабытнангских семей, проживающие в аварийных домах, - рассказала градоначальница.

Сейчас на объекте завершается облицовка фасада, впереди - комплекса работ по внутренней отделке помещений и благоустройству территорий.

Отметим, что в этом году завершится реконструкция улиц Заполярная-Южная. В результате получится полное обновление территории этого района.