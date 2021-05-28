Бизнесмен из Нового Уренгоя предоставил суду фальшивые доказательства о задолженности Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в фальсификация доказательств по гражданскому делу.

- По данным следствия, подозреваемый обратился в суд с гражданским иском о взыскании задолженности по договору займа к местному жителю. В качестве доказательства он представил сфальсифицированные документы, а именно: договор займа, платежные поручения, а также иные документы, не соответствующие действительности, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Также в ведомстве добавили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.