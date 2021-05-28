Число заболевших коронавирусом на Ямале на 28 мая 2021 года увеличилось на 22 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 22 человека, с начала периода - 39 043.

Из общего числа болеющих 119 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 14 из них - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, 4 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 419 человек.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизнь 73-летнего мужчины из Нового Уренгоя.

Также за сутки выявлено три новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 088.

В населенных пунктах Ямала произошло 14 заражений COVID-19 (за весь период - 32 936): Салехард - 5 (за весь период - 3 655), Новый Уренгой - 4 (за весь период - 6 867), Ноябрьск - 3 (за весь период - 4 407), Пуровский район - 3 (за весь период - 3383), Лабытнанги – 3 (за весь период - 1 956), Надымский район - 1 (за весь период - 3 415).

За сутки в регионе провели 2 496 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 624 808.

Излечились от коронавируса 17 человек, за весь период - 37 830.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 9 252 человека с COVID-19, из них 1 176 (12,7%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 5 044 459. Выздоровевших - 9 385, за весь период - 4 661 234. Умерших - 404, с начала периода - 120 406.