В Новом Уренгое подросток отделался условным наказанием за крупную кражу Фото: Ольга Крыльцова

Новоуренгойский суд вынес приговор в отношении 17-летнего юноши. Он признан виновным в краже и незаконном проникновении в жилище.

Преступление случилось 24 ноября 2020 года. В тот вечер молодой человек разбил окно в квартире местного жителя и залез через него в помещение. Осмотревшись, виновный похитил имущество на 42 тысячи рублей, тем самым причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

- Причастность юноши к преступления была оперативно установлена сотрудниками полиции, которые изъяли в его квартире похищенные вещи. Также потерпевшему полностью возмещен материальный и моральный вред, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В итоге суд назначил виновному наказание в виде 5 месяцев условного лишения свободы в связи с примирением сторон.