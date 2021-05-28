На Ямале сформировали отряды волонтеров для летних экспедиций

Фото: Правительство ЯНАО

Всего 54 человека были отобраны по итогам образовательной программы комплексной подготовки волонтеров Арктики для летних экспедиционных проектов сел Салемал, Сеяха и на остров Вилькицкого.

Участниками ямальских экспедиций станут добровольцы из 20 регионов России, а также из Казахстана, Чехии и Белоруссии. На острове Вилькицкого планируется подготовка собранного металла для вывоза. Работы по уборке побережья Карского моря от ржавеющих бочек и железа были закончены в 2020 году. В июле десять опытных волонтеров отсортируют и переместят собранное железо в специально отведенные места для последующей отгрузки. В июне 22 человека отправятся в село Салемал, где помогут местным жителям с уборкой несанкционированной свалки. А в августе 22 добровольца продолжат работу в Сеяхе. Отметим, что в эко-экспедициях «Зеленой Арктики» участвуют не только мужчины, но и девушки.

В течение 1,5 месяцев будущие волонтеры смотрели лекции в формате вебинаров, решали тесты по экологии, что позволило им получить развернутое представление об Арктике и экологических мероприятиях в ЯНАО. Лекции заняли более 30 часов, преподавателями выступили эксперты в сфере экологии, урбанистики, медицины, безопасности, представители научного сообщества Ямала. Работал и психолог, он выявлял ценностные установки и проверял готовность сотрудников работать в команде.

«У нас получилось усовершенствовать процесс отбора волонтеров для участия в наших экспедициях, дать им достаточный объем знаний и навыков для успешной работы в суровых условиях Арктики. Желающих очень много, но благодаря образовательной программе и психологическому тестированию удается выбрать самых подготовленных», - подчеркивает руководитель общественной организации «Зелёная Арктика» Евгений Рожковский.

Напомним, движение «Волонтеры Арктики» - самое крупное в циркумполярном регионе. Оно насчитывает около 570 участников по всему миру. Экспедиционные и образовательные проекты в рамках программы проводятся при поддержке правительства ЯНАО, ТЭК и в сопровождении Научного центра изучения Арктики и Российского центра освоения Арктики.