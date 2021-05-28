В селе Мыс Каменный жителей двух районов переселят в новые дома

Фото: личная страница Андрея Кугаевского в соцсетях

Жители села Мыс Каменный, чьи дома стоят в районах ЗГЭ и Аэропорт, переедут в новые квартиры к 2024 году. Об этом сообщил глава Ямальского района Андрей Кугаевский. По его словам, сейчас в селе строятся два дома на 44 квартиры, еще три - в стадии проектировки. Также продолжается снос ветхих и аварийных домов.

- Так сложилось, что во времена освоения Крайнего Севера Мыс Каменный служил опорной базой для Заполярной геофизической экспедиции. Фактически, он разделен на три района: ЗГЭ, Аэропорт и центральный - Геологи. Именно в районе Геологи сосредоточены основные объекты: администрация, МФЦ, участковый пункт полиции, банк и почта. В этом году построим новую врачебную амбулаторию и тренажерный зал, а в 2022 году начнем возводить детский сад с музеем и библиотекой на 120 мест, - добавил Андрей Кугаевский.

Отметим, что в ЗГЭ и Аэропорту нет дорог и тротуаров, детских площадок и общественных пространств. Большинство жителей этих районов уже переехали в новые квартиры, сейчас здесь остаются жить около 150 человек.