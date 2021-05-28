В Пуровском районе отремонтируют более пяти километров дорог

Фото: администрация Пуровского района

В Пуровском районе начинается ремонт дорог. Согласно плану, за лето приведут в порядок 5,6 километра, из них 2,2 километра - в Тарко-Сале.

Так, в районном центре отремонтируют три участка: по улицам Геофизиков и Лесной, а также в микрорайоне Комсомольский. Подрядчики приступят к работе в ближайшую неделю, а пока в райцентре обновляют дорожную разметку с применением холодного пластика.

Продолжат в городе и строительство двух новых улиц. До конца года будет готова ул. Осенняя, а следующем году достроят почти километр дороги по ул. Объездная в микрорайоне Окуневом.

Также ремонт дорожного полотна проведут и в поселках района.

В Уренгое отремонтируют 600 метров внутриквартальных проездов и завершат капремонт улицы Первопроходцев с кольцевой развязкой.

В Пурпе предстоит отремонтировать без малого два километра дорог:

- ул. Железнодорожная (от парковой зоны до пожарной части и от моста до ул. Векшина);

- ул. Есенина (от Железнодорожной до Сосновой);

- ул. Школьная (от Аэродромной до переулка Школьного).

В Пуровске отремонтируют 876 метров покрытия в пяти проездах:

- проезд ж/д вокзал - служебные гаражи по ул. 27 съезда КПСС;

- проезд к врачебной амбулатории ул. 27 съезда КПСС;

- проезд ул. 27 съезда КПСС,1 – детсад – баня;

- проезд ул. 27 съезда КПСС, ж/д вокзал - школа № 2 протяженностью 60 метров;

- проезд ул. Железнодорожная, 1-7.

В Ханымее планируют отремонтировать 243 метра по улице Республики.