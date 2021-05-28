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Общество28 мая 2021 9:37

В Тарко-Сале владелец магазина получил штраф за использование чужого товарного знака

Было возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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В Тарко-Сале владелец магазина получил крупный штраф за использование чужого товарного знака

В Тарко-Сале владелец магазина получил крупный штраф за использование чужого товарного знака

Фото: Вера Зенина

Пуровский суд вынес приговор в отношении индивидуального предпринимателя из Тарко-Сале. Он признан виновным в незаконном использовании чужого товарного знака с причинением крупного ущерба.

- Было установлено, что мужчина демонстрировал в своем магазине контрафактную продукцию известных мировых брендов под видом оригинальной. За один месяц он причинил правообладателям ущерб на сумму, превышающую 2,9 миллиона рублей, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В итоге суд назначил пуровчанину наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей.