В Тарко-Сале владелец магазина получил штраф за использование чужого товарного знака

В Тарко-Сале владелец магазина получил крупный штраф за использование чужого товарного знака Фото: Вера Зенина

Пуровский суд вынес приговор в отношении индивидуального предпринимателя из Тарко-Сале. Он признан виновным в незаконном использовании чужого товарного знака с причинением крупного ущерба.

- Было установлено, что мужчина демонстрировал в своем магазине контрафактную продукцию известных мировых брендов под видом оригинальной. За один месяц он причинил правообладателям ущерб на сумму, превышающую 2,9 миллиона рублей, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В итоге суд назначил пуровчанину наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей.