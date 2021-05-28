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Общество28 мая 2021 8:48

Ямальские 11-классники, не планирующие поступать в вуз, сдают экзамен по математике

Согласно заявленному плану - это 273 выпускника
Марина Прохорова
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Фото: департамент образования ЯНАО

Фото: департамент образования ЯНАО

Ямальские 11-классники, не планирующие поступать в вуз, сдают государственный выпускной экзамен по математике. Согласно заявленному плану - это 273 выпускника.

Сегодня на Ямале работают 40 пунктов проведения экзаменов. Испытание началось в 10:00, продолжительность составит два часа. Результаты оцениваются по пятибалльной шкале. Узнать их можно в местах подачи заявлений на ЕГЭ, а также в системе «Сетевой город. Образование».

Отметим, что особое внимание уделено требованиям безопасности: все пункты оборудованы металлодетекторами, участники прошли по паспортам и утвержденным спискам.

Находиться на экзаменах в масках школьникам не нужно, как и проходить тестирование на COVID-19. В аудитории соблюдаются меры социальной дистанцию.

Образование