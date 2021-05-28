В Муравленко расследуют незаконную вырубку деревьев Фото: Вера Зенина

В Муравленко расследуют незаконную вырубку деревьев в районе ул. Озерная ДНТ «Дружба». О случившемся стало известно в ходе прокурорской проверки, направленной на обеспечение пожарной безопасности в лесах.

- В ходе надзорных мероприятий был выявлен факт незаконной рубки 12 деревьев сосны. Сумма ущерба составила более 130 тыс. Рублей, - рассказали в ведомстве.

В связи с этим прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.