В Надыме две легковушки не поделили дорогу

Фото: Госавтоинспекция Ямала

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. Авария случилась 27 мая на ул. Заводская в Надыме.

- Около 09.00 водитель «Богдан 2111», выезжая на главную дорогу, не пропустил автомобиль «Hyundai Solaris». В результате ДТП пассажир последнего получил телесные повреждения, - рассказали в окружной Госавтоинспекции.

Что касается виновника аварии, то сам он не пострадал, чего нельзя сказать о машине. Передняя часть авто оказалась сильно повреждена: отлетел бампер и смялся капот.

Отметим, что за прошедшие сутки на ямальских дорогах произошло 14 ДТП, а с начала года - 2 158, в которых десять человек погибли и 110 получили травмы, в том числе восемь детей.