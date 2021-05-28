Фото: правительство ЯНАО

В Муравленко отремонтируют многофункциональный клуб молодежных инициатив. Согласно проекту, помещения станут более комфортными, современными и функциональными: каждое рабочее пространство будет иметь множество сценариев использования. Также изменится внешний облик здания, для этого была разработана особая концепция «Сила Севера».

Дизайн-проект клуба стал одним из победителей Всероссийского урбанистического хакатона «Города», который стартовал в апреле. Архитекторы, дизайнеры и урбанисты во главе с профессиональным куратором разрабатывают проекты по благоустройству территорий и модернизации инфраструктуры для 11 регионов: Московской, Ленинградской, Псковской, Ульяновской, Свердловской, Челябинской, Калининградской и Ростовской областей, Республики Башкортостан, Краснодарского края и Ямало-Ненецкого автономного округа.

На Ямале для проработки дизайн-проектов участникам предложили две площадки: клуб в Муравленко и образовательный жилой корпус регионального центра патриотического воспитания в Ноябрьске. В итоге победил муравленковский проект. Его реализуют до 2025 года.