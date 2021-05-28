На Ямале началась ежегодная вакцинация тундровиков от сибирской язвы

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале началась вакцинации тундровиков от сибирской язвы. Согласно региональному календарю прививок, вакцинация необходима 400 тундровикам, а 7 500 - ревакцинации. Отметим, что первичная иммунизация против сибирской язвы проводится двукратно, а ревакцинацию - один раз в год.

В этом году прививки получат тундровики четырех сельских муниципалитетов: Ямальского, Тазовского, Приуральского и Надымского районов. Одновременно идет проверка состояния поголовья оленей и пастбищ.

- Сибирская язва представляет собой острую зоонозную особо опасную бактериальную инфекционную болезнь. У человека заболевание чаще всего протекает в кожной форме, в отдельных случаях осложняется сибиреязвенным сепсисом. Может развиться генерализованная инфекция, проявляющаяся в легочной и кишечной формах, - рассказала главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения ЯНАО Людмила Волова.

В Ямальском и Тазовском районах вакцинация против сибирской язвы уже идет. Отказов от прививки почти нет, поскольку оленеводы знают, что сибирская язва опасна для жизни. В начале июня запланированы вылеты в тундру Приуральского и Надымского районов.