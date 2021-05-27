В Надыме два брата, расстрелявшие на улице пятерых человек, получили 20 лет колонии Фото: Ольга Крыльцова

Надымский суд вынес приговор в отношении двух местных жителей 1966 и 1970 годов рождения. Они признаны виновными в убийстве, незаконном хранении огнестрельного оружия и ряде других преступлении.

Происшествие случилось 1 декабря 2018 года. В тот день двое братьев, вооружившись пистолетами, отправились убить пятерых знакомых из-за личной неприязни. Своих жертв преступники встретили на улице, после этого они сразу же схватились за оружие. В итоге три человека оказались ранены, а один - убит. Это был мужчина 1988 года рождения.

Однако выполнить свой замысле преступники не смогли, поскольку потерпевшим удалось скрыться. Кроме того, двум раненым оказали своевременную медицинскую помощь.

- В ходе предварительного следствия братья отказались идти на сотрудничество, также они оказывали давление на свидетелей, в связи с чем пришлось принять меры по их безопасности, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

С учетом обвинительного вердикта присяжных заседателей, суд назначил виновным наказание в виде 20 лет лишения свободы каждому. Отбывать срок осужденные будут в колонии строгого режима.