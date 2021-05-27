В Салехарде открывается Центр электронного заочного обучения для школьников

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде на базе Обдорской гимназии откроется Центр электронного заочного обучения для школьников. Он будет работать на платформе дистанционного образования IBLS (International Blended Learning School).

В Центре смогут учиться дети, у которых есть яркие достижения, а переход на заочную форму обучения позволит сосредоточиться на развитии таланта, мастерства или компетенций. Это, например, воспитанники Шахматной школы им А. Карпова, Ледового дворца, школы искусств им. Е.Образцовой, детско-юношеских спортивных школ и другие.

Кроме того, подготовку в центре смогут проходить и ученики 10-11 классов, которые определились с выбором учреждения высшего (среднего) профессионального образования. Они будут совмещать учебу с самообразованием, чтобы лучше подготовиться по профильным предметам.

- Возможность обучаться заочно предусмотрена также и для учеников, имеющих проблемы со здоровьем, которые часть учебного времени находятся в медицинских учреждениях либо в домашних условиях, - отмечает директор городского департамента образования Оксана Казыева.

Отметим, что на сегодняшний день заинтересованность к подобной форме обучения проявили около 30 родителей.