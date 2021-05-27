На Ямале увеличился объем переработки рыбы

Фото: Правительство ЯНАО

Благодаря стабильной господдержке ямальские компании продолжают наращивать объемы переработки рыбы. По итогам первых четырех месяцев текущего года объем выпуска готовой продукции увеличился на 66 тонн по сравнению с тем же периодом 2020-го.

В целом с начала года предприятия произвели более 870 тонн различной рыбной продукции, включая 300 тонн консервов.

Значимый вклад в производство внесла компания «Норд Регион» - молодое предприятие, расположенное в Салехарде. Первая партия продукции вышла только в октябре прошлого года. Цех по переработке был построен предпринимателем на собственные средства, сейчас здесь трудятся 15 человек.

Для производства и упаковки применяются современные технологии, что позволяет сохранить высокое качество и увеличить срок хранения готовых продуктов на прилавках магазина. Новая производственная линия предприятия способна переработать около 600 тонн сырья в год и выпустить широкий ассортимент охлажденной и мороженой рыбной продукции, в том числе премиального уровня.

«Губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым поставлена задача по увеличению объема переработки рыбы внутри региона. При этом основными потребителями рыбной продукции должны стать жители округа. Для достижения цели правительство автономного округа активно стимулирует бизнес, предоставляя меры государственной поддержки, такие как субсидии и гранты. И мы видим результаты. Ежегодно производство рыбной продукции в регионе растёт. Создаются новые предприятия. Только за прошлый год переработкой рыбного сырья занялись еще две организации, расположенные в западной и восточной частях округа: ООО «Норд Регион» в Салехарде и ООО ПФ «Ныда-ресурс» в Надыме», - отметил начальник отдела организации и регулирования рыболовства департамента АПК ЯНАО Дмитрий Коробейников.

По информации реестра региональных рыбоперерабатывающих предприятий всего в ЯНАО работают шесть предприятий, три из которых – в Салехарде, по одному – в Ноябрьске, Надыме и Тарко-Сале. Все компании, включенные в реестр, получают финансовую поддержку из окружного бюджета.