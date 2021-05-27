На Ямале обустроят пешеходные переходы вблизи учебных заведений

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде прошло заседание профильной комиссии по безопасности дорожного движения, которое возглавил заместитель губернатора Аркадий Бессонов.

По данным ГИБДД, с начала года в округе снизилось количество ДТП (на 52,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Также стало меньше погибших - на 41,2% и на 49,1% - пострадавших. Кроме того, на 69,2% сократилось число дорожных происшествий с участием детей. Отметим, что с начала года на ямальских дорогах погибли десять человек и 84 получили травмы. Каждое 11 ДТП произошло по вине пьяных водителей, а в темное время суток совершено семь наездов на пешеходов.

Также участники обсудили состояние пешеходных переходов, оказалось, что большинство из них необходимо привести в порядок в соответствии с национальными стандартами.

В связи с этим Аркадий Бессонов поручил заинтересованным органами власти заняться этой проблемой. Также он отметил, что в первую очередь надо уделить внимание переходам вблизи образовательных учреждений. Привести в порядок их необходимо до кона учебного года.