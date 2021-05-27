В поселениях Ямальского района началось благоустройство территорий

Фото: администрация Ямальского района

В поселениях Яр-Сале, Новый Порт и Мыс Каменный начались работы по благоустройству территорий, за которые проголосовали жители в прошлом году. В итоге будет построено и отремонтировано шесть общественных мест.

В Яр-Сале это три объекта: спортивная площадка для национальных видов спорта по улице Советская и детские игровые площадки по улицам Федорова и Худи Сэроко.

В Новом Порту запланированы два объекта: футбольная площадка по улице Тундровая и детская площадка по улице Школьная.

В Мыс Каменном обустроят детскую игровую площадку «Суляко» по улице Геологов.

Муниципальные контракты на благоустройство территорий заключены по всем объектам. Уже приобретается игровое и спортивное оборудование, которое доставят после открытия навигации. Строительные материалы для проведения отсыпки, уплотнения и подготовки основания под оборудование уже находятся на местах.