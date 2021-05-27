Число заболевших коронавирусом на Ямале на 27 мая 2021 года увеличилось на 18 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на18 человек, с начала периода - 39 021.

Из общего числа болеющих 121 житель госпитализирован с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 16 из них - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, 4 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 418 человек.

Также за сутки выявлено четыре новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 085.

В населенных пунктах Ямала произошло 14 заражений COVID-19 (за весь период - 32 936): Салехард - 6 (за весь период - 3 650), Новый Уренгой - 2 (за весь период - 6 863), Ноябрьск - 2 (за весь период - 4 404), Муравленко - 2 (за весь период - 2 889), Губкинский - 2 (за весь период - 2 716).

За сутки в регионе провели 2 400 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 622 312.

Излечились от коронавируса 15 человек, за весь период - 37 813.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 9 039 человек с COVID-19, из них 1 293 (14,3%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 5 035 207. Выздоровевших - 9 759, за весь период - 4 651 849. Умерших - 402, с начала периода - 120 002.