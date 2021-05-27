На Ямале сотрудники Росгвардии выявили более ста нарушений хранения оружия

Фото: Росгвардия по ЯНАО

На Ямале сотрудники Росгвардии подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Оружие».

Основной целью рейдов стало пресечение нарушения законодательства, регламентирующего оборот гражданского и служебного оружия, а также изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Отметим, что мероприятие проводилось согласно плану с середины апреля до начала мая.

-Удалось проверить более двух тысяч владельцев оружия. Кроме того, проверку прошли 18 частных охранных организаций и юридических лиц, имеющих разрешения на хранение и использование служебного, спортивного и боевого оружия, - рассказал заместитель начальника центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, майор полиции Михаил Огнев.

В результате выявлено свыше 110 нарушений, по каждому составлены административные материалы. Также временно изъято более 70 единиц гражданского оружия, в том числе 8 единиц с нарезным стволом, 52 единицы гладкоствольного оружия и более 500 штук боеприпасов. Кроме того, в связи с отказом от владения сдано 64 единицы зарегистрированного оружия и более 800 штук различных боеприпасов