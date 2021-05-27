Пуровский суд отправил в тюрьму мужчину, который совершил убийство с особой жестокостью

Пуровский суд отправил в тюрьму молодого мужчину, который совершил убийство с особой жестокостью Фото: Ольга Крыльцова

Пуровский суд вынес приговор в отношении трех мужчин, приехавших в регион на заработки. Один из них признан виновным в убийстве, а двое - в укрывательстве. Происшествие случилось в ночь на 28 августа 2020 года в Тарко-Сале.

Все началось в того, что мужчины решили выпить спиртное и послушать музыку в съемной квартире. Спустя некоторое время в дверь позвонил 45-летний потерпевший. Зайдя внутрь, он высказал замечание по поводу шума, чем вызвал злость у 33-летнего мужчины. В итоге злоумышленник жестоко избил жертву в прихожей, а затем, с помощью приятелей, перенес подальше в комнату, где совершил убийство, используя нож и удушающие приемы.

- Убедившись, что мужчина мертв, преступники завернули его в ковер и легли спать. Утром 33-летний осужденный переместил тело в ванную, где расчленил его и разложил по пакетам. Потом мужчины отвезли мешки в заброшенное здание, спрятали орудие преступления, ковер и замыли следы крови в квартире, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

На следующий день двое мужчин, которые способствовали сокрытию преступления, уехали на поезде, однако были задержаны сотрудниками полиции по месту проживания. Мужчину, обвиняемого в убийстве, задержали в Тарко-Сале.

Приговором суда виновному в убийстве назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, также он обязан выплатить штраф в размере 4 миллионов рублей. Его пособникам суд назначил штрафов в размере 150 тысяч рублей каждому.