Книги про деньги и работу с подсознанием выбирают ямальцы

Жители Ямала чаще всего скачивают в интернете литературу по саморазвитию, психологию и фантастические романы. В этом году жители округа прочитали онлайн уже более 600 книг. Каждое четвертое произведение предпочли прослушать в аудиоформате.

В преддверии сезона летних отпусков и общероссийского дня библиотекаря телеком-аналитики расказали о литературных предпочтениях ямальцев из электронного хранилища. На основе обезличенных данных сервиса «МегаФон-Книги» специалисты представили список самых популярных в этом году произведений в округе.

Топ электронных книг Ямала:

1. Подсознание может всё! (Джон Кехо)

2. Путь к финансовой свободе (Бодо Шеффер)

3. Боги Марса (Эдгар Райс Берроуз)

4. Воспоминания биржевого спекулянта (Эдвин Лефевр)

5. Глобальное распределение активов. Лучшие мировые инвестиционные стратегии (Меб Фабер)

В среднем за месяц интернет-активный житель округа успевает прочесть 2,5 электронных издания и тратит на это порядка 196 рублей из своего бюджета. Любимый день для чтения ямальцев - суббота, а меньше всего проводят время за книгами в будни. Большую часть литературы загружают женщины - по этому показателю они на 57% обгоняют мужчин. Чаще других за чтением на смартфоне проводят время девушки 24-32 лет, среди противоположного пола наибольшую любовь к книгам проявляют 27-33-летние книгочеи.

Впрочем, специалисты МегаФона нашли интернет-рекордсмена на Ямале, 37-летняя жительница региона за 3 месяца загрузила из электронной библиотеки 98 книг. Это наивысший показатель в округе – более 32 прочитанных произведений в месяц.

«Сейчас многие люди отдают предпочтение чтению книг на планшетах и смартфонах. Ямальцы в общероссийских масштабах входят в топ-30 субъектов по спросу на онлайн чтение. Среди регионов Урала по интересу к онлайн-литературе ямальцев обгоняют соседи из Югры, Тюменской области и Екатеринбурга. Уверен, что в сезон длительных северных отпусков мобильных читателей в нашем округе станет еще больше», - отметил директор МегаФона в Югре и на Ямале Дмитрий Щелгачев.