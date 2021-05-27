Житель Лабытнанги отдал мошенникам четверть миллиона за водонагреватель Фото: Вера Зенина

В полицию Лабытнанги обратился местный житель 1963 года рождения, ставший жертвой мошенников.

Все началось с того, что 18 апреля заявитель нашел на одном из сайтов объявление о продаже водонагревателя со всеми комплектующими за 259 тысяч рублей. В этот же день он созвонился с представителем организации, в ходе разговора они обменялись электронными почтами и дальнейшее общение происходило путем переписки.

- Через несколько дней, 21 апреля, мужчина перевел деньги на указанный счет. Далее он отправил платежное поручение в адрес организации, где ему сообщили, что отгрузка будет произведена из Санкт-Петербурга. Позже, 30 апреля, мужчина узнал, что отгрузка товара задерживается. После данного сообщения администратор магазина перестал выходить на связь. До настоящего времени товар так и не был доставлен, - сообщили в УМВД России по ЯНАО.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».