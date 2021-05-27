В Губкинском завершат строительство долгостроя в 9-ом микрорайоне

Фото: администрация Губкинского

Долгострой, находящий в 9-ом мкр. Губкинского, сдадут уже в следующем году. Напоминаем, что жилую многоэтажку начали строить почти десять лет назад, а через некоторое время работы остановились. В этом году они снова возобновятся.

- Люди постоянно спрашивали, когда мы закончим этот объект, чтобы он перестал портить облик нашего города. Для решения проблемы пришлось обратиться к губернатору, в итоге были выделены необходимые средства для завершения строительства, - рассказал глава города Андрей Гаранин.

Планируется, что к концу лета будет закончен фасад и благоустроена прилегающая территорию, а зимой начнутся работы по внутренней отделке.

В доме будут располагаться 43 квартиры, а на первом этаже откроется многофункциональный центр. Отметим, что после корректировки проекта принято решение построить вместо десяти этажей четыре.

Сейчас приглашенные эксперты из Новосибирска занимаются исправлением дефектов, выявленных в ходе обследования долгостроя.