В селе Ныда прошли соревнования, приуроченные ко Всемирному дню без табака

Фото: администрация Надымского района

В селе Ныда прошла увлекательная акция «Меняем сигарету на конфету» и спортивно-оздоровительные соревнования «Мы за жизнь без табака!». Организовали мероприятия работники местного дома культуры.

Программа соревнований была довольно насыщенной. Ребятам предложили очень непростые конкурсы, где нужно было проявить меткость и сообразительность. Спортивный задор и желание добиться победы захватывали соревнующихся настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми.

- Ребята поняли, чтобы завоевать победу - мало быть просто физически сильным. Необходимо вести здоровый образ жизни, обладать достаточной целеустремленностью, силой воли, быть организованным, собранным, ловким и находчивым, - сообщили организаторы.