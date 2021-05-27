Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Во взрослой поликлинике Тарко-Салинской ЦРБ изменилось время записи к стоматологу. Теперь звонить можно с 9:00 до 9:30 по номеру: 8(34997)2-20-55.

Кроме того, можно воспользоваться электронной записью через личный кабинет на сайте Госуслуг или через Региональный портал медицинских услуг. Размещение талонов на прием к врачу осуществляется ежедневно в 9:00 на период 14 календарных дней.

- Многие заболевания зубов (кариес и его осложнения - пульпиты и периодонтиты), согласно клиническим рекомендациям и стандартам оказания медицинской помощи, требуют лечения в несколько посещений. Поэтому доктор сам назначает дату и время для дополнительных приемов, - сообщили в медучреждении.