Ямальские девятиклассники сдают ГИА по математике

Фото: департамент образования ЯНАО

В предстоящие дни, 27 и 28 мая, ямальские девятиклассники пройдут государственную итоговую аттестацию по математике.

Сегодня экзамен напишут 4 324 выпускника, что составляет 68 процентов от общего числа всех участников. Остальные обучающиеся продемонстрируют свои знания на следующий день.

Для его проведения будет открыто 70 специальных пунктов.

Продолжительность экзамена по математике составит 3 часа и 55 минут без учета времени, потраченного на проведение инструктажа участников и заполнение бланков. Итоговая аттестация в этот день пройдет в двух формах - основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена.

Отметим, что государственный выпускной экзамен будут сдавать обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, а это чуть более одного процента от общего числа участников ГИА-9 по предмету.

Следить за процедурой экзамена будут около 550 общественных наблюдателей.