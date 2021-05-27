На Ямале появились лидеры голосования за объекты благоустройства

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале появились лидеры среди голосования за объекты благоустройства на 2022 год. Однако северяне еще могут повлиять на результаты, отдав голоса за понравившиеся объекты до 30 мая.

Самыми активными оказались ноябряне - 15 915 голосов, далее идут жители Нового Уренгоя - 13 474 проголосовавших, затем Салехарда - 8 508 голосов, Губкинский - 5 392, пуровчане - 9 979 и Надымчане - 8 325.

В Салехарде лидирует эко-парк - новая точка притяжения для жителей окружной столицы. Близость тундры оказывает влияние на его концепцию. В естественных условиях планируется обустроить прогулочные пешеходные тропинки, велодорожки и беговые дорожки, детские игровые площадки и места отдыха для взрослых. Украсят территорию тематические арт-объекты, а теплые павильоны и инфраструктура для сезонных активностей обеспечат его востребованность в любое время года.

В Надыме лидирует Парк имени Е.Ф. Козлова. Главная идея - обновить существующее пространство. В основу концепции парка лег образ Лукоморья: природные материалы, рубленые формы, «теплое» тактильное дерево, а также ненецкие идолы и артефакты из мифов и легенд коренных народов. В рамках первого этапа появятся новые зоны отдыха, кафе, уличная сцена и амфитеатр.

В самом молодом городе округа - Губкинском, к победе близок Никольский сквер. Он расположен в самом центре и пользуется популярностью для прогулок и отдыха. Проектом предусмотрено благоустройство территории, прилегающей к озеру, устройство обновленной пешеходной сети, модернизация освещения и установка малых архитектурных форм. Также появится новая детская площадка.

К победе в голосовании приближается и «Ноябрьск-парк». В проекте третьего этапа реконструкции запланировано создание открытого тематического пространства под названием «Природно-этнографический комплекс «Нум». Кроме знакомства с колоритом Ямала, интересного туристам, будут сформированы пешеходная и велосипедная зона с комфортными маршрутами и пунктами проката.

В Новом Уренгое сразу два проекта благоустройства получают максимальную поддержку горожан. Это Многофункциональный комплекс под открытым небом по ул. Мира в микрорайоне Коротчаево и Дворовое пространство комплекса жилых домов по улице Юбилейной. Оба проекта предусматривают создание игровых и спортивных площадок, а также пространств для спокойного отдыха взрослых.