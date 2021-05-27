В Новом Уренгое приступили к последнему этапу реконструкции городской площади

Фото: ООО "Уренгойдорстрой"

Компания «Уренгойдорстрой» приступила ко второму (завершающему) этапу реконструкции городской площади в Новом Уренгое. Объект будет сдан осенью.

За это время здесь выполнят укладку гранитного камня - более 4 500 квадратных метров, а также установят детские площадки с резиновым покрытием. В общей сложности появятся четыре игровых комплекса.

- Полностью пересмотрен вопрос с освещением городской площади. Кроме декоративной подсветки здесь установят 34 опоры освещения разных видов, - рассказали в организации.

Отметим, что проектировщики позаботились и об эстетической составляющей площади, предусмотрев новые архитектурные формы. Например, входную группу выполнят в виде арки, будет установлен навес со световыми качелями и стела «Часы».

В завершение рабочие высадят 52 дерева, установят живую изгородь и посеют газонную траву.