В Салехарде снесут деревянные здания двух детских садов

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде прошла пресс-конференция начальника городского департамент образования Оксаны Казыевой. Она рассказала о закрытии на лето трех корпусов двух детских садов в деревянном исполнении. Это один корпус детского сада «Брусничка» на ул. Чкалова, д. 22 и два корпуса «Золотая рыбка» на ул. Маяковского, 11 и на ул. Гагарина, 7А.

Отметим, что здания имеют стопроцентный износа. Корпус на ул. Маяковского, 11 - 1931 года постройки, на ул. Гагарина, 7а - 1970 года, а на ул. Чкалова, 22 - 1982 года.

- Мы создаем новые комфортные условия для воспитания и образования юных салехардцев. Старые деревянные корпуса будут закрыты, в ближайшее время их демонтируют. Дошколята перейдут в другие детские сады, в том числе, в новые, в которых есть все для развития детей, - рассказала Оксана Казыева.

Эти три здания посещали 154 ребенка. На сегодняшний день родители 36 детей уже выразили желание перевестись в другие дошкольные учреждения. Оставшиеся ребята будут также продолжать воспитываться в этих детских садах, только в других корпусах.

- Для сотрудников, которые работали в корпусах данных садов, имеются другие вакансии. Всем работникам гарантировано дальнейшее трудоустройство. Каждый сотрудник имеет возможность выбрать, в какое учреждение ему удобно пойти, - добавила Оксана Казыева.